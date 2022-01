Carceri: assessori Torino visitano Lorusso e Cutugno

L'amministrazione comunale intende collaborare "al fine di affrontare e dare soluzioni ai problemi che creano disagi e difficoltà sia alle persone che stanno scontando la loro pena sia al personale di polizia penitenziaria". È quanto hanno assicurato gli assessori ai Rapporti con il sistema carcerario, Gianna Pentenero e alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli, che hanno visitato, con la Garante Monica Gallo, la casa circondariale Lorusso e Cutugno dove hanno incontrato la nuova direttrice, Cosima Buccoliero.

A lei, gli esponenti della Giunta hanno espresso "massima fiducia nel lavoro che si appresta a svolgere e piena attenzione della Città" alle problematiche del carcere. "Si è parlato dei diritti dei detenuti e delle condizioni di vita nella struttura di reclusione - riferiscono gli assessori -, di tutela della salute, con particolare attenzione alle cure da garantire alle persone che soffrono di malattie mentali, e di opportunità di formazione e lavoro da svolgere all'esterno da poter offrire a chi sta estinguendo la pena o è in uscita". Tema, dicono "importante per aiutare il reinserimento sociale di chi ha scontato e sta terminando di scontare la propria pena e, non meno rilevante considerando le condizioni di sovraffollamento, per favorire il decongestionamento della struttura".