ARTE & CULTURA

Artissima, Fassi è il nuovo direttore

Nominato dalla Fondazione Torino Musei, sostituisce Bonacossa e resterà in carica fino al 2024. Cibrario: "È il profilo più adatto visto anche il progetto che ha presentato"

È Luigi Fassi il nuovo direttore artistico di Artissima. Lo ha nominato il consiglio direttivo della Fondazione Torino Musei, dopo aver selezionato i profili che avevano risposto alla call pubblica. Resterà in carica fino al 2024. “È il candidato giusto sia sotto l’aspetto professionale sia per il progetto presentato – ha dichiarato il presidente della Fondazione Maurizio Cibrario – sono certo che questa figura contribuirà sostanzialmente a sviluppare il ruolo della Fiera a livello internazionale. Ringrazio Ilaria Bonacossa per aver condotto con professionalità la fiera in questi 5 anni ed essere riuscita a coinvolgere i molteplici interessi presenti nella Città di Torino, in una rete di relazioni proficua e apprezzata”.

Fassi, 44 anni, è stato dal 2018 al 2022 direttore artistico del Museo d’arte della Provincia di Nuoro; visual art curator allo Steirischer Herbst Festival di Graz, in Austria, dal 2012 al 2017; prima ancora, dal 2009 al 2012, è stato direttore artistico del Kunstverein ar/ge kunst di Bolzano.

“Entro in questo incarico – ha detto Fassi – consapevole della responsabilità del ruolo e con la forza dell'entusiasmo di portare avanti la storia di Artissima e il lavoro di chi mi ha preceduto”. “Sono convinta – ha detto Bonacossa – che il nuovo direttore, con la sua esperienza curatoriale e gestionale in istituzioni pubbliche, garantirà una continuità importante per la crescita della fiera. Torino e l’arte contemporanea sono una diade inscindibile e strategica per il futuro della Città e della Regione”.