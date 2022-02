Carceri: Lo Russo, Città impegnata a salvaguardia dignità

"La Città di Torino è da sempre impegnata a salvaguardare la dignità umana anche nell'ambiente carcerario". E' il commento del sindaco, Stefano Lo Russo, alla costituzione del Garante comunale per i detenuti a parte civile nel processo, ripreso stamani, per i presunti casi di tortura nel carcere delle Vallette. "A fronte della documentazione della Garante - dichiara Lo Russo - la giunta ha approvato con delibera la costituzione in giudizio". L'udienza preliminare riguarda venticinque persone. Al centro dell'indagine c'era la presunta prassi, fra il 2017 e il 2019, di maltrattare i detenuti per vicende di violenze sessuali. Molti degli imputati sono agenti di polizia penitenziaria. "Del carcere - afferma il sindaco - vogliamo occuparci. Per questo gli assessori Rosatelli e Pentenero hanno già incontrato la nuova direttrice per dare attenzione e disponibilità dell'amministrazione al fine di affrontare e dare soluzioni ai problemi esistenti".