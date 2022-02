Sicurezza lavoro nei cantieri, Torino aderisce a protocollo

La Città di Torino aderisce al protocollo per la sicurezza sul lavoro nei cantieri, che sarà sottoscritto con Regione e Anci Piemonte, Prefettura, Città Metropolitana, Asl e Camera di Commercio di Torino, ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e altre realtà del comparto edilizia. Lo prevede la delibera approvata questa mattina dalla giunta comunale. Garantire nei cantieri la piena attuazione e il rispetto delle norme sulla sicurezza, contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e ridurre il numero degli infortuni, sia nel comparto delle opere pubbliche e sia per quelle private, sono gli obiettivi dell'accordo. "Tra i fini del nuovo protocollo c'è anche quello di rafforzare le azioni sinergiche di monitoraggio svolte da Cassa Edile, organizzazioni sindacali e gli enti preposti alle ispezioni nei cantieri, potenziare le attività di controllo sulle regolarità contributive e contrattuali e incrementare la formazione in materia di sicurezza", spiega in una nota la vicesindaca Michela Favaro, con gli assessori Gianna Pentenero e Francesco Tresso, secondo i quali un altro impegno assunto "è quello di coinvolgere in tali iniziative anche le aziende partecipate delle Amministrazioni che operano quali stazioni appaltanti nel territorio metropolitano, ciò al fine di assicurare maggiore uniformità possibile nella conduzione di appalti".