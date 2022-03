Amazon: 30 assunzioni per il nuovo deposito di Alessandria

Amazon seleziona il personale di magazzino del nuovo deposito di smistamento di Alessandria. Trenta posti di lavoro a tempo indeterminato, per il quale è possibile candidarsi da oggi, a cui si aggiunge l'assunzione da parte dei fornitori di servizi di consegna della zona - prevede l'azienda - di oltre novanta autisti a tempo indeterminato. "Il deposito di smistamento di Alessandria sarà il nostro sesto centro logistico in Piemonte, un traguardo importante che sottolinea l'importanza strategica dell'area", sottolinea Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics. "Con l'investimento di Amazon, Alessandria conferma il proprio ruolo di leader nella logistica e nell'insediamento di importanti aziende straniere. Esprimo soddisfazione per questa importante nuova realtà del tessuto produttivo cittadino", aggiunge il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. "L'insediamento di Amazon - commenta l'assessore Davide Buzzi Langhi - apre nuove e importanti prospettive occupazionali per Alessandria e si pone come ulteriore opportunità di sviluppo della Città nel settore della logistica".