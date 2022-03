Castelli a tutto gas

Dicono che… le sue analisi, non più solo economiche ma da una settimana pure di strategia mondiale, siano ormai un must per i feticisti della politica. Laura Castelli, quella che disse: “il tasso dei mutui dei cittadini non dipendono dallo spread”, liquidando un allibito Pier Carlo Padoan che tentava di spiegarle la correlazione con un “Questo lo dice lei”; quella che alle prime chiusure per l’emergenza Covid al Tg2 aveva consigliato ai ristoratori di “cambiare mestiere”; quella che da esperta contabile e in paghe e contributi in un Caf sollevò la platea di dottori commercialisti definendosi “collega”; quella che nel 2013, durante una puntata di Agorà, bollò come “pagato con i soldi pubblici” lo sciopero, mostrando di ignorare che quando un lavoratore sciopera la giornata di lavoro gli viene detratta; quella che a Otto e mezzo su La7 incespicò rovinosamente sulla stampa delle tessere per il reddito di cittadinanza; insomma, questo po’ po’ di gloria nostrana baciata dalle (5) stelle, tre volte viceministro, dal curriculum ineffabile di gaffe e strafalcioni, l’altra sera nel salotto di Porta a Porta ha assicurato che l’Italia ha un “sacco” di gas e che i prezzi sono aumentati per paura” lasciando basiti gli altri ospiti e scatenando le risate virali in rete che, infatti, l’ha già eletta tra i suoi beniamini: “Studia altrimenti fai la figura della Castelli”, è una delle battute più gettone sui social.