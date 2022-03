Sanità: Valle (Pd), si riattivi psichiatria al Mauriziano

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle (Pd), ha presentato un Question Time con cui chiede alla Regione di chiarire i tempi di riapertura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) dell'Ospedale Mauriziano. "Il 28 marzo 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria - sottolinea Valle - è stato chiuso il Reparto Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Mauriziano di Torino, che annualmente vedeva ricoverati più di 250 pazienti psichiatrici. I 16 posti letto sono stati riconvertiti in posti di degenza per pazienti Covid-19, e la Regione Piemonte ha sempre sostenuto la temporaneità della chiusura, dovuta alla situazione pandemica. Non si comprende perché, nonostante il miglioramento della situazione sanitaria, il servizio non sia ancora stato riaperto. Ho presentato un Question Time, che sarà discusso domani, per conoscere dall'assessore Icardi intenzioni e tempi". "Il Spdc del Mauriziano - aggiunge - ha rappresentato negli anni un importante spazio di accoglienza e cura per i pazienti affetti da disturbi psichiatrici gravi, molti dei quali immigrati e senza fissa dimora. La pandemia ha visto peggiorare il disagio mentale, e il venir meno dei posti letto del Mauriziano ha causato un sovraccarico degli altri presi'di, in una Regione come il Piemonte che già deve fare i conti con una carenza dei posti letto per la psichiatria. Sollecitiamo pertanto la rapida riapertura del Servizio, sperando che nel frattempo sia stato rimesso a norma".