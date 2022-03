Pd, vicinanza Marrone a Putin dovrebbe imbarazzare Cirio

"Vorremmo far capire ai cittadini come dietro lo sguardo rassicurante del presidente Alberto Cirio si nasconda in realtà una coalizione divisa su tutto, che ha messo in imbarazzo o avrebbe dovuto mettere in imbarazzo il presidente della Regione su numerosi questioni: l'ultima è la vicinanza dell'assessore Fdi Maurizio Marrone al mondo di Putin, senza che l'assessore abbia fatto alcun passo indietro. Anzi è stato premiato dal recente rimpasto delle deleghe fatto da Cirio, che non solo gli ha lasciato la Cooperazione internazionale, ma e gli ha aggiunto anche altre deleghe". Così il segretario del Pd del Piemonte, Paolo Furia, in occasione della conferenza stampa in corso a Palazzo Lascaris per illustrare il tour Dem sui territori, al via il 25 marzo. Furia ha spiegato a proposito dell'iniziativa sui territori che "il problema oggi è affermare le ragioni del centrosinistra fuori da Torino", tenendo presente che "il clima di grandissima incertezza internazionale non e' un piano separato, è un problema anche per noi, perché ci troviamo di fronte a una crisi inedita della filiera industriale". "Su lavoro e sanità - ha affermato Furia - si gioca il futuro del Piemonte. Dobbiamo dotarci di una politica industriale e non se ne vede l'ombra, e sulla sanità pubblica non vediamo un dibattito politico serio e al di fuori della propaganda". Il Pd, ha aggiunto il consigliere Diego Sarno - intervenuto insieme ai colleghi Domenico Rossi, Monica Canalis, e Alberto Avetta - sta verificando alcune dichiarazioni dell'assessore Marrone e ritiene che avrà presto "elementi in più da comunicare ai cittadini".