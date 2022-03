La cultura del mattone

Dicono che… Bartolomeo Corsini, neopresidente della Fondazione Guelpa di Ivrea, abbia intenzione di ricavare la nuova sede nei 300 metri quadrati dello stabile nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, dove la benefattrice milionaria abitò fino alla morte avvenuta nel 2003. Operazione che verrebbe inserita nelle spese per “Ivrea città del libro 2022” anche se pagata con i soldi del lascito. Ma il recupero dell’alloggio viene giudicato da più parti come una spesa inutile (si parla di 200-250 mila euro) e non un investimento culturale, come auspicato nel testamento della ricca pensionata. Secondo alcuni, sarebbe meglio sarebbe vendere l’immobile, andando a incrementare il patrimonio lasciato in eredità alla città di Ivrea.