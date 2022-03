In Crt tirano Acampa(re)

Dicono che… in Fondazione Crt si siano letteralmente innamorati di Mario Acampa. Il poliedrico artista torinese – conduttore televisivo, attore, regista e tanto altro – negli ultimi tempi gode dei favori dell’ente di Via XX Settembre, in particolare del suo segretario generale Mario Lapucci, che ne ha voluto sostenere anche la sua ultima produzione: un’opera-show tra teatro e cinema, finanziata nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione, che sarà presentata al pubblico il prossimo 25 marzo alle Ogr, l’ex complesso industriale trasformato proprio dalla Crt in spazio multifunzionale per la cultura. Figlio di un noto esponente del Pd di Moncalieri, Acampa ne ha fatta di strada da quando giovane studente del Majorana scopriva la sua vena istrionica nel corso di un laboratorio scolastico. E con il potente sostegno di Lapucci è ora pronto a fare il grande salto sulla ribalta nazionale.