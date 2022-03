BRUXELLES

Non solo Pnrr, per il Piemonte 1,5 miliardi di fondi europei

Presentata la programmazione 2021-2027 del Fesr: investimenti in transizione ecologica e digitale, ricerca e innovazione. Cirio: "Li spenderemo bene, nei tempi giusti". Dossier a Bruxelles entro Pasqua

Un miliardo e mezzo in sei anni. A tanto ammontano le risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale destinate al Piemonte nella programmazione 2021-2027. Ci saranno 500 milioni in più rispetto alla programmazione precedente. “Questi sono soldi importanti per sostenere economia, innovazione e ambiente, ma vanno spesi nei tempi e nei modi giusti. Noi abbiamo la capacità di farlo, ed è un tema che metterò sul tavolo lunedì nell’incontro con l’ad di Stellantis, Carlos Tavares” afferma il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in un incontro al Circolo dei Lettori di Torino, presenti anche gli assessori Andrea Tronzano (Bilancio), Matteo Marnati (Innovazione) e Vittoria Poggio (Turismo). “Depositeremo il piano con la programmazione in aprile – ha spiegato Cirio – in modo che possa essere approvato entro settembre, consentendoci di cominciare a spendere subito dopo. Da tempo lavoriamo con la Commissione Ue su questo obiettivo: questi fondi daranno competitività e forza alle nostre imprese e riempiranno di nuovo di benzina i serbatoi del Piemonte".

Il Piemonte, è stato sottolineato, si prepara a questo appuntamento da due anni. Il documento definitivo, messo a punto in dialogo con il territorio, sarà trasmesso a Bruxelles dalla Regione Piemonte entro il 17 aprile. La Commissione Ue avrà poi cinque mesi di tempo per l’approvazione. I primi bandi potranno partire quindi dal gennaio 2023. Il piano, hanno spiegato Tronzano e Marnati, mette 807 milioni sulla transizione digitale, di cui 315 per la ricerca e l’innovazione, 292 per le piccole e medie imprese, 15 per rafforzare le competenze digitali delle aziende. Mette poi 435 milioni sulla transizione ecologica, di cui 190 per interventi di efficienza energetica, 58 per l’uso delle rinnovabili nel riscaldamento degli edifici pubblici e privati, 15 per gli impianti di stoccaggio energetico, 40 per i rifiuti e il riciclaggio, 72 per la tutela della biodiversità. E ancora, 40 milioni andranno alla mobilità urbana sostenibile, 20 per la digitalizzazione delle scuole, 140 per la coesione territoriale, di cui 132 per le aree urbane e 8 per due nuove aree interne. Ci saranno anche 52 milioni a disposizione per l'assistenza tecnica alle strutture che saranno chiamate a gestire le misure. “In un momento come questo, fra crisi Ucraina, crisi sanitaria e crisi ambientale – hanno detto Tronzano e Marnati – l’Europa investe e dà speranza. Noi con il presidente Cirio siamo pronti a fare la nostra parte”.