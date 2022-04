Salone Libro: processo Torino, acquisiti verbali testi morti

Le testimonianze di tre persone morte entrano nel processo, ripreso oggi in tribunale a Torino, per le presunte irregolarità nella vecchia gestione del Salone del libro. I 19 imputati, tra i quali figurano l'ex sindaco Piero Fassino e l'ex patron della manifestazione Rolando Picchioni, sono chiamati a rispondere di episodi avvenuti tra il 2010 e il 2016. Nell'elenco dei testi preparato dal pubblico ministero Gianfranco Colace figuravano Giuliano Soria, presidente del premio letterario Grinzane Cavour, e l'ex assessore comunale Maurizio Braccialarghe, entrambi deceduti così come una terza persona che era stata interrogata nel corso delle indagini. Il magistrato ha chiesto e ottenuto di poter depositare i verbali dei tre interrogatori. Il primo teste convocato in aula è stato il colonnello Luigi Isacchini, comandante dell'aliquota di polizia giudiziaria presso la Procura dei Carabinieri, che ha cominciato raccontando i primi passi dell'indagine.