Draghi a Torino: Elkann, visita importante per lavorare insieme

La presenza del premier Mario Draghi a Torino "è importante, come lo è vedere il Paese, la Regione e la città lavorare bene insieme: è la premessa per riuscire a fare delle cose importanti". L'ha affermato il presidente di Stellantis, John Elkann, a margine dell'iniziativa "Livemotive - A scuola di ascolto", a proposito della visita del premier Mario Draghi oggi a Torino. "La visita di oggi è la dimostrazione di come il nostro Paese, la nostra Regione e la nostra città siano sulla stessa lunghezza d'onda, che è la premessa fondamentale per fare grandi cose che si devono e si possono fare".