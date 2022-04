Elkann, "Gabetti grande uomo, gli devo molto"

"Dedichiamo questa iniziativa a Gianluigi Gabetti, un grande uomo a cui devo molto sia personalmente sia professionalmente, per quello che ha fatto e che abbiamo fatto insieme. Era molto legato a Torino, al Piemonte e all'Italia, siamo orgogliosi che l'iniziativa si estenda a tutto il Paese". Così John Elkann alla presentazione del progetto Livemotiv - A scuola di ascolto, di Fondazione Agnelli e Fondazione De Sono. "Sono molto felice di essere qui con la sua famiglia, con le persone con cui ha lavorato e con i giovani che amava molto e da cui amava essere circondato. L'altra sua grande passione era la musica: avrebbe voluto fare il musicista, il compositore o il direttore d'orchestra. Una passione che ha sempre avuto", ha sottolineato Elkann, presidente della Fondazione Agnelli. "Con questo progetto vogliamo dare la possibilità di imparare a vivere con la musica, trasmettere passioni e il linguaggio universale della musica. Livemotiv vuole dare un aiuto per condurre a un ascolto privo di pregiudizi, più consapevole e coinvolgente. Sono sicuro che Gianluigi Gabetti, con il suo amore per la musica e la sua attenzione alla formazione, avrebbe apprezzato un progetto che pone le basi perché gli studenti sviluppino una passione per i tutti i generi musicali".