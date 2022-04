Fondazione Crc, approvata erogazione 38 mln per territorio

Il Consiglio generale della Fondazione Crc di Cuneo oggi pomeriggio ha approvato il bilancio 2021, chiuso con un avanzo di esercizio di 48,1 milioni, destinando 38 milioni di euro ai progetti e all'attività erogativa sul territorio, 10 milioni in più dello scorso anno. Si tratta del "bilancio con il miglior risultato erogativo della nostra storia trentennale", ha detto il vicepresidente Ezio Raviola. I 38 milioni andranno in larga parte al territorio della provincia di Cuneo (35,8 milioni, il 79% in più d quando previsto dal Piano Pluriennale 2021-24). Un bilancio solido in occasione dei 30 anni per "due elementi particolarmente significativi emersi nel corso del 2021" come spiegato dalla Fondazione di Cuneo: l'aumento (+83%) dei dividendi da partecipate bancarie tornati disponibili dopo il congelamento deciso come misura d'emergenza per la pandemia e i dividendi pagati dalla conferitaria Intesa Sanpaolo (che lo scorso anno ha inglobato Ubi), oltre al "risparmio d'imposta destinato a finanziare i fondi erogativi". Raviola, che tra pochi giorni diventerà presidente effettivo della Fondazione di Cuneo, aggiunge: "Il Bilancio approvato raccoglie il risultato del grande lavoro di gestione portato avanti nel 2021, anno difficile e segnato dall'assenza del presidente Gianni Genta, confermando la straordinaria capacità della Fondazione Crc di creare valore nell'interesse della comunità provinciale".