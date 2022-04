Tutti matti per Mattia

Dicono che… tutti gli occhi della Lega di Alessandria (e non solo) siano puntati su Mattia Roggero, il giovane assessore al Commercio uscente della giunta Cuttica. Sveglio, empatico, di bella presenza, cresciuto così in fretta da diventare in poco tempo un riferimento per militanti e cittadini. Al punto che qualche capataz del partito, forse preoccupato del possibile exploit nelle urne del prossimo 12 giugno, avrebbe iniziato a mettergli i bastoni tra le ruote, prima richiamando in servizio di Alessandro “Ronny” Rolando – l’ex assessore-sceriffo ributtato nella mischia per incanalare le preferenze della locale sezione – poi infilando in lista alcuni candidati “baby” con il preciso obiettivo di sottrarre a Roggero il monopolio del voto giovane. Un’operazione di “contenimento” che secondo alcuni addetti ai livori avrebbe come regista niente meno che il segretario piemontese Riccardo Molinari, per nulla disposto a cedere terreno nel suo feudo alessandrino.