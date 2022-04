Chissà cosa Adduce ora Ricca

Dicono che… mai coincidenza fu così infelice. L’ingaggio della vicesindaca di Rivoli Laura Adduce, nell’assessorato allo Sport della Regione Piemonte guidato da Fabrizio Ricca, è avvenuto proprio nei giorni a ridosso della Festa della Liberazione. Adduce, infatti, che guida la Lega nella città dell’hinterland torinese, era assurta agli orrori delle cronache il 25 aprile di due anni fa quando, in un video sui social, aveva definito Bella Ciao una “canzoncina orecchiabile” che però le aveva fatto andare di traverso quello che aveva mangiato. A due anni di distanza, nonostante un malcelato ostracismo di buona parte del gruppo dirigente leghista, la giovane è stata ripescata da Ricca che l'ha voluta nel suo staff in nome della comune militanza. Sarà impiegata “nell’attività di studio e ricerca su innovazione aziendale e sviluppo di relazioni con gli attori di riferimento (enti, fondi ed imprenditori) nelle materie di competenza dell’assessorato” si legge nella determina dirigenziale con cui viene formalizzata la collaborazione per un corrispettivo di 15mila euro. Per lei si tratta del primo lavoro dopo un paio di stage da parrucchiera.

