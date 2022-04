PARTECIPATE

Gtt, il figlio del "capo" guida il bus senza patente

Bravata del giovane Bonfanti Jr che ottiene le chiavi del mezzo e si mette alla guida. Non contento posta il video sui social. Ora però c'è chi rischia il posto di lavoro. Come quando il rampollo di Salvini si divertiva, al mare, sulla moto d'acqua della polizia - VIDEO

La bravata del figlio ha messo nei guai il padre (e non solo). Da giorni, lungo i corridoi di corso Turati, quartier generale di Gtt, non si parla d’altro. Di quel video in cui il giovane Samuele Bonfanti guida un autobus dell’azienda pubblica di cui il papà, Gabriele Bonfanti, è il direttore generale che affianca l'amministratore delegato Giovanni Foti. Per inciso, il ragazzo non è un dipendente di Gtt e non ha neanche la patente per guidare quei mezzi (anzi non avrebbe proprio la patente). Eppure girava sorridente per le vie di Torino o di qualche città dell'hinterland al volante di uno dei nuovi mezzi dati in dotazione all'azienda pubblica, mentre accanto a lui c’era chi immortalava la smargiassata. Il capolavoro, la ciliegina sulla torta, è stata la pubblicazione sui social di quei dieci secondi di genialità. E così il video è diventato virale, mentre al papà veniva un travaso di bile.

Il fatto risale allo scorso febbraio ma per un paio di mesi i vertici dell'azienda sono riusciti a tenerlo riservato. Almeno fino a quando è stato deciso di istituire una indagine interna. Non ci è voluto molto per individuare l’autista che ha messo le chiavi nelle mani di Bonfanti junior: ora lei, che avrebbe confessato tutto, rischia il licenziamento, mentre il rampollo del megadirigente dovrebbe cavarsela con una bella strigliata. Non è da escludere che l'accaduto possa avere anche dei risvolti giudiziari.

Una storia che ricorda quella più celebre in cui era coinvolto il figlio di Matteo Salvini, immortalato al mare su una moto d’acqua della polizia nei mesi in cui il papà era ministro dell’Interno. Inutile dire che la clip ci ha messo poco per finire sugli smartphone dei vertici di Palazzo Civico, azionista unico di Gtt, proprio mentre il sindaco Stefano Lo Russo è impegnato nella ricerca di un nuovo vertice dell’azienda dei trasporti che, tra Covid e aumento dei prezzi del carburante, tanto per cambiare si ritrova di nuovo nella difficile missione di far quadrare i conti.

Una bravata che a questo punto mortifica anche le ambizioni di Bonfanti che, dopo l'elezione di Lo Russo, si era accreditato proprio presso il sindaco per traghettare l'azienda in questa difficile fase di transizione; sfruttando qualche buon ufficio ai vertici della burocrazia di Palazzo Civico.