PALAZZO CIVICO

In moto la nuova macchina comunale

Calvano vicedirettore generale. Nel Codir anche Nota, Bertasio e Mangiardi (a capo dei vigili). A sei mesi dalla sua elezione Lo Russo vara la riorganizzazione della struttura burocratica - DOCUMENTO

Ora c’è solo da metterla in moto. La macchina comunale è finalmente pronta dopo la riorganizzazione voluta dal sindaco Stefano Lo Russo che punta a 2.100 nuove assunzioni entro il 2024 e suddivide la burocrazia di Palazzo Civico in quattro macroaree di pertinenza e asciuga il Codir, Comitato di direzione formato dai massimi dirigenti del Comune di Torino, da 16 a 6 elementi.

Come ampiamente previsto Antonino Calvano assume l’incarico di vicedirettore generale al fianco della dg, arrivata dall'esterno, Alessandra Cimadom. Sono stati loro, quasi in tandem, a gestire questa delicata fase di passaggio, con il secondo quasi a fare da cicerone al nuovo capo della burocrazia cittadina tra i lunghi corridoi di via Milano. Calvano ottiene anche la guida dell’Area 2 in cui sono inseriti i settori Servizi interni – Cultura, Sport, Grandi eventi e Turismo – Risorse finanziarie – Appalti ed Economato. Per il resto nessuna rivoluzione. Come anticipato questa mattina dallo Spiffero Roberto Mangiardi è il nuovo capo della Polizia municipale, sarà al vertice dell’Area 4 e risponderà solo al primo cittadino.

Nell’Area 1 (Commercio – Servizi educativi – Decentramento – Servizi sociali) Giuseppe Nota vince il ballottaggio con Monica Lo Cascio, mentre all’Area 3 (Manutenzioni e Servizi tecnici – Urbanistica – Ambiente – Grandi Opere e Mobilità) la spunta Roberto Bertasio su Mauro Cortese.

Cimadom, Nota, Calvano, Bertasio e Mangiardi saranno anche i componenti del Codir, cui si aggiungerà il segretario generale Rosa Iovinella.

Ridimensionati ma senza alcuna onta i due direttori considerati più vicini alla passata amministrazione: Paola Virano, plenipotenziario direttore di Commercio e Turismo nell’era di Chiara Appendino e che ora ha visto smembrata e spacchettata la sua direzione con il suo perimetro d’azione ridotto al solo Commercio, e Paolo Lubbia, che resta a capo del dipartimento finanziario e conserva il ruolo di vicesegretario generale. Gianfranco Presutti gestirà in autonomia il Dipartimento per i Fondi europei e il Pnrr che risponde direttamente al dg Cimadom.

Ecco la nuova macchina comunale