Prima Industrie: trimestre in pareggio, ricavi +13,4%

Prima Industrie ha chiuso il primo trimestre 2022 con un fatturato di 93,3 milioni, in crescita del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 e un risultato netto in pareggio a fronte di una perdita di 1,5 milioni. L'ebitda è pari a 5,7 milioni, in aumento del 30,8%. Il portafoglio ordini è pari a 253,5 milioni (+71,4%), in ulteriore crescita a 277,6 milioni al 30 aprile. "Nonostante il contesto internazionale sfidante (guerra in Ucraina, mercato delle materie prime e dei componenti) ed una stagionalità che storicamente non favorisce il primo trimestre dell'anno, il Gruppo sta continuando a generare risultati soddisfacenti, tanto in termini di andamento commerciale quanto con riferimento al recupero della redditività. In particolare il consistente portafoglio ordini consente di affrontare positivamente l'anno appena iniziato" commenta il presidente della società, Gianfranco Carbonato.