SICUREZZA

Summit europeo a Torino, centro blindato e off limits

Zona rossa in piazza Castello per l'arrivo dei 46 ministri degli Esteri e le loro delegazioni. Cena in prefettura e domani riunione alla Reggia di Venaria. Una flotta di auto Stellantis garantisce i trasporti

È attiva dalle 9 la “zona di massima sicurezza” disposta nel centro di Torino per l’arrivo dei ministri degli Esteri, che partecipano all’evento conclusivo del semestre di presidenza italiana del Consiglio d’Europa. Vietata la circolazione delle auto, deviati i mezzi pubblici, sono stati chiusi 61 esercizi commerciali. I 46 ministri, che si riuniranno per la sessione ufficiale del comitato domani, venerdì 20 maggio, alla Reggia di Venaria, arrivano in città oggi; previsti momenti istituzionali e di visita a Palazzo Carignano, Palazzo Madama e in Prefettura, dove è in programma la cena. La zona è transennata e presidiata dalle forze dell’ordine, ma i torinesi sembrano vivere il disagio con indifferenza. “Domani torna tutto come prima. Qualcuno farà un giro più largo, e poi dopo tutta la gente dei giorni scorsi c’è un po’ di pace”, dicono alcuni. Unici varchi di accesso per i residenti e per chi lavora sono agli angoli di via Garibaldi e via Po. I turisti che alloggiano in centro sono in possesso di autorizzazione rilasciate dalle rispettive strutture.

E a garantire gli spostamenti ai capi delle feluche europee ci pensa Stellantis che, con i brand Alfa Romeo, Fiat e Maserati, collabora nelle attività di accoglienza e di trasporto dei ministri degli Esteri, dei capi delegazione e delle altre principali personalità. Nell'ampia flotta Stellantis, che avrà il supporto di assistenza della divisione Parts e Services della Country Italy, sono circa 60 i veicoli dei marchi Alfa Romeo (Tonale, Giulia e Stelvio), Fiat (500X e Ulysse) e Maserati (Levante, Ghibli e Quattroporte) a disposizione degli ospiti. Trai modelli al centro della flotta l’Alfa Romeo Tonale, la FIat 500X Hybrid e la Maserati Levante. “Grazie a questa collaborazione – sottolinea la società in una nota – Stellantis e Torino dimostrano ancora una volta di rappresentare la perfetta coniugazione della tradizione e dell'innovazione che contraddistingue il successo delle eccellenze italiane in tutto il mondo”. Insomma, una importante vetrina per mettersi in mostra. Di questi tempi e con il tonfo registrato nelle immatricolazioni nei paesi europei, è unìoccasione da non sprecare.