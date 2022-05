Università: campus Alessandria, firmato preliminare acquisto

Sorgerà nell'area dell'ex Mercato Ortofrutticolo, nel quartiere Orti ad Alessandria, il nuovo Campus Universitario. Il contratto preliminare tra l’Università del Piemonte Orientale e i proprietari dell'area - le società F.lli Derizio e Haitarea - è stato sottoscritto oggi: le parti si sono impegnate a firmare l'atto definitivo entro l'anno, a fronte di un corrispettivo di poco superiore ai 5 milioni di euro. Con un'estensione superiore a 21mila metri quadrati, l'area confina con le strutture del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, cui si collegherà attraverso un parco. Il Campus diventerà un punto di riferimento culturale e scientifico per Alessandria e l'intero Piemonte. "Saremo finalmente in grado di garantire una sede adeguata per i corsi delle Professioni sanitarie, per il magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e per tutti quelli del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali - commenta il rettore Gian Carlo Avanzi - Oltre ad aule tecnologicamente all'avanguardia, studio, laboratori di ricerca e spazi comuni. Attraverso fondi dell'ateneo e che chiederemo al Mur, riusciremo a realizzare un'opera imponente che, prevedo, avrà un investimento superiore ai 50 milioni". "E' un altro passaggio fondamentale - rimarca il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - nella realizzazione della Alessandria del futuro. Diventando riferimento a livello nazionale nell’università e nella ricerca. Prende corpo la nostra idea di città, centrata sulla capacità di attrarre saperi, investimenti e turismo, assicurando un'alta qualità della vita e portando sviluppo economico".