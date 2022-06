Auto: Tavares più influente al mondo

Autocar, una delle più importanti riviste del settore automotive, ha nominato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, come la persona più influente dell'industria automobilistica mondiale. Tavares, che ha presentato il primo marzo il piano strategico al 2030 di Stellantis, precede il numero uno di Tesla Elon Musk e Akio Toyoda, presidente di Toyota. La "Power List 100", con Octane Recruitment, prende in esame portata globale e influenza, potere di spesa, peso pubblicitario, influenza tecnologica, potenziale di crescita futura e capitalizzazione di mercato. I numeri da uno a 10 sono classificati, gli 90 nomi sulla lista raggruppati in categorie, dai dirigenti delle case automobilistiche più tradizionali a quelli delle potenze in aumento dalla Cina, alle recenti aziende di tecnologia e mobilità.