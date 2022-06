Vigili fuoco: Fondazione CrAsti dona attrezzi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha donato al comando provinciale dei vigili del fuoco due nuovi attrezzi da officina: un tornio parallelo e un equilibratore per le ruote dei mezzi di servizio. Così il comandante provinciale, Giuseppe Calvelli: "Una donazione fondamentale per il comando, per continuare ad assicurare il puntuale servizio di soccorso in tutta la provincia". "Si tratta - ha aggiunto Mario Sacco, presidente della Fondazione CrAsti - di un corpo insostituibile. Nel momento in cui la Fondazione sostiene il suo territorio, non può non tenere conto di questo comando".