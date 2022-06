(S)Forza Italia

Dicono che… a parte la delusione per l’assenza di Berlusconi, intervenuto solo con una telefonata (“manco un collegamento Skype”), la convention alessandrina di Forza Italia abbia lasciato l’amaro in bocca allo stato maggiore azzurro. L’iniziativa, fortemente voluta dal coordinatore regionale Paolo Zangrillo, non solo pare abbia registrato la scarsa partecipazione dei cittadini del capoluogo, proprio alla vigilia delle urne comunali (“La sala è stata riempita grazie alle truppe cammellate convogliate con i torpedoni dalle altre province, dalla Val d’Aosta e dalla Liguria”), ma è sta quasi del tutto ignorata dalla stampa nazionale e locale. Insomma, per il fratello del medico personale del Cav uno sforzo organizzativo ed economico (“40mila euro”) non propriamente coronato dal successo.