COMUNALI 2022

Grugliasco si conferma rossa: vince Gaito al primo turno

Primo responso in Piemonte, mentre i seggi sono ancora aperti. La città nell'hinterland di Torino resta saldamente nelle mani del Pd. Falllisce l'ennesimo assalto a palazzo civico di Turigliatto, il sindaco del secolo scorso

Un risultato netto, un responso senza appello. Grugliasco, popolosa città nell’hinterland di Torino si conferma roccaforte Pd: il candidato sindaco Emanuele Gaito vince al primo turno con percentuali bulgare, che sfiorano il 70 per cento, secondo quanto filtra dopo le prime sezioni scrutinate. I cittadini hanno scelto la continuità con le ultime due amministrazioni, quella di Marcello Mazzù e poi di Roberto Montà, sindaco uscente. Centrodestra molto indietro, con Daniele Berardi gettato nella mischia con ampio ritardo e senza possibilità di incidere che si attesta intorno al 13,3%, così come il Movimento 5 stelle che, dopo aver tentato un’alleanza con il centrosinistra, si è ritrovato da solo a sostenere Vito Coviello (2,7%). Ma soprattutto, con questo turno elettorale, fallisce l’ennesimo assalto a palazzo civico (in prima persona o per interposto candidato) da parte dell’ex sindaco Mariano Turigliatto (13,9%), ormai sulla scena grugliaschese da oltre quarant’anni.

Era il 1985, infatti, quando Turigliatto si presentò per la prima volta al cospetto degli elettori, candidato consigliere comunale di Democrazia Proletaria. Il suo avversario, che di anni ne ha 33, allora neanche era nato. Questa volta l’ex primo cittadino si è presentato a capo di un rassemblement di liste civiche, una d’ispirazione ecologista (ma senza il sostegno dei Verdi) infarcite persino di qualche candidato di Italexit di Gianluigi Paragone. Un minestrone (quante volte riscaldato) risultato indigesto per gli elettori di Grugliasco che con questo voto hanno definitivamente archiviato una stagione politica che si è consumata tra gli anni Novanta e Duemila e che per il ventennio successivo, a fasi alterne, si è ripresentata con lo stesso volto e le stesse parole d’ordine di allora.