Russi (M5s), Pd Torinese ossessionato da Movimento e Appendino

E' da diverse settimane che, leggendo la cronaca locale, il sindaco Lo Russo e il segretario Mazzù non perdono occasione per demonizzare il Movimento 5 Stelle, quasi non avessero ancora smaltito le scorie del 2016 e quasi non accettassero che siamo l'unica forza politica a livello locale a fare opposizione dura al sindaco. Come da loro stessi voluto, peraltro. Un dibattito tutto interno ai dirigenti locali del partito che, ovviamente, interessa soltanto loro stessi in ottica elezioni politiche". Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Torino Andrea Russi. "Il M5s torinese non entrerà in questa dialettica e continuerà a lavorare per il bene della città, votando provvedimenti utili alla collettività e facendo opposizione ove necessario, come sulle politiche adottate dal sindaco sulle nomine nelle partecipate di esponenti di partito trombati alle elezioni. In chiave nazionale, il M5s torinese aderirà alle decisioni che il presidente Conte assumerà coordinandosi con il Consiglio Nazionale", ha concluso Russi.