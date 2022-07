PANDEMIA & POLITICA

Il Covid ha ripreso a correre, ma (per ora) non preoccupa

Tutto sotto controllo in Piemonte, almeno per il momento. Non è tanto la diffusione del contagio da monitorare quanto i ricoveri, soprattutto in terapia intensiva. Il governatore Cirio: "Impariamo a convivere con il virus con la corazza del vaccino"

“Ciò che deve preoccuparci non sono tanto i contagi quanto i ricoveri, i dati vanno monitorati con attenzione, ma al momento non sono così preoccupanti”: lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine di un appuntamento sulla protezione dei dati, interpellato sulla risalita dei contagi da Covid-19 nella regione. “Sono più di due anni – ha sottolineato Cirio – che conviviamo con l’aumento dei contagi, sappiamo che nel momento in cui abbassiamo le protezioni immediatamente la curva si rialza. Il Piemonte grazie alla campagna di vaccinazione che è stata eccellente, soprattutto sulla quarta dose per la quale continuiamo a essere la prima Regione d’Italia, oggi ha dati che sono migliori che in tutto il resto del Paese, ma comunque vanno monitorati con quotidianità”.

“Quello che è importante ormai – ha rimarcato – non è tanto il numero dei contagi, ma quello dei ricoveri: in Piemonte oggi ci sono una decina di posti occupati da malati Covid in terapia intensiva su una Regione di quasi 4 milioni e mezzo di abitanti. Dobbiamo monitorare con attenzione la situazione, ma neanche parlare di dati così tanto preoccupanti: lo potranno essere nella misura in cui questi aumenti si trasformeranno in ospedalizzazioni. Fino a che questo non accade, impariamo a convivere con il virus, come diciamo da sempre, ma con la corazza del vaccino”.

E intanto cresce l’occupazione dei letti con malati Covid in Piemonte: nelle ultime 24 ore ci sono 37 pazienti in più, tutti nei reparti ordinari, dove il totale è salito a 424. Stabile, invece, la situazione in terapia intensiva: 10 ricoverati, lo stesso numero di ieri. I nuovi casi accertati, con 12.510 tamponi, sono 1.903, con un tasso di positività del 15,2%.