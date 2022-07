Fondazione Crt, sostegno a 176 eventi musica teatro e danza

Sono 176 le produzioni di musica, teatro e danza "a misura di Agenda 2030" dell'Onu che andranno in scena con il sostegno della Fondazione Crt, che ha assegnato 1,5 milioni di euro ai vincitori del bando Not&Sipari, dedicato alle rassegne culturali e agli spettacoli dal vivo. A beneficiare delle risorse sono associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione, che portano "on stage" rassegne di respiro nazionale accanto a eventi di rilevanza locale. Oltre 220 le richieste pervenute. "Fondazione Crt porta in scena una lunga estate di eventi. Abbiamo davvero bisogno di ripartire dalla bellezza, dalla cultura, da momenti di incontro e di condivisione per ritrovare e ricostruire finalmente il 'noi sociale': questo è importante soprattutto per i più giovani, la Generazione Z, messa a dura prova dai due anni di pandemia che hanno annullato o ridotto al minimo ogni relazione", afferma il presidente Giovanni Quaglia. "Sostenere lo spettacolo dal vivo significa investire in un settore strategico per la crescita e lo sviluppo del Paese, perché genera anche Pil e occupazione. Questa finalità è al centro di Not&Sipari di Fondazione Crt, che supporta le istituzioni culturali lungo il doppio binario dell'erogazione delle risorse e dell'innovazione progettuale per un impatto sociale, ambientale ed economico", spiega il segretario generale Massimo Lapucci. Con Not&Sipari Fondazione Crt ha sostenuto finora oltre 4.300 spettacoli dal vivo, con contributi per 44 milioni di euro.