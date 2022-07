COVID

Piemonte pronto alla quarta dose, ma per ora non riapriranno gli hub

La Regione attende indicazioni ufficiali dal ministero, però intende applicare il sistema già rodato con la convocazione via sms degli over 60. Intanto prosegue la campagna vaccinale della terza dose: finora somministrata al 52,9%

Il Piemonte è pronto per la somministrazione delle quarte dosi del vaccino contro il Covid agli over 60. Lo farà non appena il ministero della Salute darà comunicazione ufficiale del via alla nuova campagna, adottando le stesse modalità usate finora: la convocazione con sms. “Le strutture vaccinali delle Asl – spiega una fonte regionale qualificata – sono in funzione e stanno lavorando sulle terze dosi, per le quali il Piemonte è la prima Regione in Italia con il 52,92% degli aventi diritto che ha avuto la somministrazione, a fronte di una media italiana del 25,43%. Nello stesso modo lavorerà sulle quarte dosi, convocando all’appuntamento tramite sms le persone che possono essere vaccinate. Il sistema è rodato e si strutturerà per rispondere nel modo migliore alle indicazioni del Ministero”.

In Piemonte al momento, complici anche la lontananza di molte persone in vacanza e la tendenza diffusa a una minore adesione ai richiami, non è prevista l’apertura degli hub vaccinali che erano stati chiusi. Intanto le vaccinazioni in farmacia sono state prorogate fino al 15 settembre, e il Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) affronterà il tema della quarta dose già nella riunione della prossima settimana.