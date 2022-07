Palenzona boy

Dicono che… nell’inner circle del Camionista di Tortona lo definiscano il “nuovo Angelantoni”, nel senso di Luca, l’ex consigliere della Fondazione Crt per molti anni longa manus di Fabrizio Palenzona in via XX Settembre. Ma se a presidiare (e incalzare) Giovanni Quaglia è ora Corrado Bonadeo, a svolgere le funzioni di staffiere è Gabriele Molinari, gratificato con un incarico professione in BCube, ultima società a finire nel carniere di Furbizio. Avvocato classe 1975, Molinari è stato consigliere comunale nella sua Vercelli fino al 2011. Transitato poi in Scelta Civica durante l'era montiana, è stato eletto a Palazzo Lascaris nel 2014 e in quegli anni ha aderito al Pd. (Per) ora ha trovato casa in Azione dove recentemente lo ha raggiunto colui che considera il suo mentore, Gianluca Susta.