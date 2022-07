Fondazione Piemonte dal Vivo, nominato il nuovo cda

Gianluigi Porro è il nuovo presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo, i due consiglieri sono Salvatore Bitonti e Biancamaria Prete. Le nomine sono state approvate dalla giunta della Regione Piemonte, il cda resterà in carica tre anni. "Con queste nomine - commenta Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio - rinnoviamo la governance di Piemonte dal Vivo, per proseguire il percorso di crescita di questa istituzione, sempre più importante per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo sul nostro territorio. L'esperienza del nuovo presidente e le sue capacità dimostrate nell'ambito di istituzioni culturali saranno un importante valore aggiunto per la Fondazione". Gianluigi Porro è stato dirigente del Comune di Asti dal 1990 al 2021, ha coordinato, come direttore organizzativo, 13 edizioni del Festival Astiteatro e 24 edizioni del Festival Astimusica. "Avendo lavorato per tanti anni dall'altra parte come direttore di teatro, conosco Piemonte dal Vivo e ho profondi ricordi sul piano professionale e a livello umano - dice il neo presidente -. Ora possiamo continuare un pezzo di cammino insieme: metterò a disposizione della Fondazione la mia esperienza, maturata nel campo del teatro e della Pubblica Amministrazione dove ho lavorato tutto la vita".