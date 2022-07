Papotti nominata presidente di Fondazione Arte Crt

Il Cda della Fondazione Crt, presieduto da Giovanni Quaglia, ha indicato Luisa Papotti quale Presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, il cui Cda in serata ha poi provveduto alla nomina stessa. Già Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, Luisa Papotti subentra ad Anna Ferrino alla guida del Cda della Fondazione Arte, composto anche da Caterina Bima (notaio) e Gianni Arnaudo (architetto). Il compito del Cda sarà ridefinire lo Statuto della Fondazione Arte, in stretta connessione con la Fondazione Crt. "Ringrazio Anna Ferrino e Marco Giovannini, rispettivamente Presidente e Consigliere uscenti, per il grande impegno nel supportare, promuovere e valorizzare il sistema dell'arte contemporanea come fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del Paese", afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia.