Fondazione Crt, sostegno a 366 idee innovative

Dal contrasto al cambiamento climatico alla digitalizzazione nelle amministrazioni pubbliche, dal co-housing al potenziamento delle competenze del capitale umano: 366 nuovi progetti riceveranno 4,7 milioni di euro dalla Fondazione Crt che assegnerà i contributi alle istituzioni e agli enti non profit selezionati in base alle richieste "ordinarie", ossia non rientranti in specifici bandi tematici. "Il sostegno della Fondazione Crt alle istituzioni e agli enti non profit è sempre più 'a misura' di Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile: valorizziamo i progetti che promuovono la salvaguardia dell'ambiente, l'inclusione sociale, la parità di genere, le competenze dei giovani per un futuro più green, digital ed equo", affermano il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci.