Altolà a Cattaneo

Dicono che… lui ci speri ancora nella candidatura, nonostante i segnali provenienti da Roma non siano propriamente rassicuranti. Anzi, a detta di un alto papavero di Fratelli d’Italia le possibilità che Valerio Cattaneo possa essere inserito in lista sono “zero”. E non solo e non tanto per la vicenda giudiziaria di Rimborsopoli (in Cassazione la condanna è diventata definitiva), quanto piuttosto per la fama di “voltagabbana” guadagnata nella sua lunga carriera politica. L’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte, infatti, dopo aver a lungo militato in Forza Italia aveva già in passato aderito a FdI, sotto le cui insegne nel 2013 si era presentato per il Senato, salvo poi qualche mese dopo piantare baracca e burattini per seguire Angelino Alfano nel nuovo centrodestra (Ncd). Ora, è il caso di dirlo, nonostante questo ritorno di fiamma sembra che a via della Scrofa non intendano imbarcarselo. Una vera disdetta per il buon Cattaneo di Ghiffa, per tutti Ponzio Pelato, che aveva respirato per qualche settimana l’aria di Montecitorio, quand’era subentrato all’allora viceministro all’Economia Giuseppe Vegas passato a presiedere la Consob.