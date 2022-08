Elezioni: Grimaldi capolista Torino per Verdi-Sinistra

"Questa notte mi è stato chiesto ufficialmente di correre come capolista alla Camera a Torino per l'Alleanza Verdi-Sinistra, nel cosiddetto proporzionale/plurinominale. Al mio fianco avrò come capolista al Senato la più forte, coraggiosa e giovane candidata possibile: Valentina Cera". Ad annunciarlo il capogruppo di Luv in Regione, Marco Grimaldi che si dice "onorato e orgoglioso ma anche preoccupato" . "Faccio politica da quando sono ragazzino - scrive in un post Facebook - ma per me questa proposta ha un sapore diverso di quello delle Olimpiadi per un atleta o delle stelle per un cosmonauta. Fare quello che amo per la nostra parte è già la mia realtà quotidiana da diverso tempo. Certo poter andare lì dove si potrebbe agire davvero significherebbe tanto. Anzi tantissimo". Grimaldi spiega poi che "nelle liste torinesi avremo amministratori e compagni capaci di cambiare il volto delle loro città come Enrico Manfredi e Nicoletta Cerrato, compagni e amici dei Verdi come Mariella Grisà, Fabrizio Frosina, Andrea Giuliana e Emanuela Chidichimo e Andrea John Dejanaz, giovanissimo docente e attivista dei Fridays For Future". E per Piemonte 2 "la segretaria regionale di Sinistra Italiana Fiammetta Rosso, che si batterà per la coalizione all'uninominale al Senato di Cuneo". "Non abbiamo bisogno - conclude - di ospitalità o diritti di tribuna. Siamo qui e, come sempre, arriveremo dove vorrete voi. Senza chiedere permesso. Non vi faccio promesse tranne una: mi batterà come una 'leonessa'. Lo farò senza tregua. Per l'ambiente, i diritti, i salari".