Renzi e Calenda: il 7 settembre giornata "Imby" per infrastrutture, basta no

"Con Matteo Renzi il 7 settembre organizzeremo una giornata IMBY (in my backyard) una mobilitazione a favore delle infrastrutture. Collegati da Acerra, Piombino, Ravenna, Melendugno (Tap), Val Susa. Basta no a tutto. Diventiamo un paese normale. #ItaliaSulSerio". Così Carlo Calenda su twitter.