Il genio di Marene

Dicono che… più che un ruolo da ministro nel futuribile Governo di centrodestra, Guido Crosetto ambisca a una poltrona di sottogoverno. Una in particolare: quella di amministratore delegato di Leonardo dove oramai è data per certa l’uscita di Alessandro Profumo. Il cofondatore di Fratelli d’Italia, infatti, non avrebbe alcuna voglia di rigettarsi nell’agone politico preferendo mantenere il profilo di gran burattinaio dietro le quinte della corte di Giorgia Meloni, ovviamente con una solida posizione. E quella che gli potrebbe assicurare la principale azienda italiana del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza è del tutto in sintonia con i suoi interessi, maturati quand’era sottosegretario alla Difesa di Berlusconi e consolidati in questi anni al vertice dell’Aiad, associazione confindustriale che raggruppa le imprese del comparto. Incarico che non gli impedirebbe di continuare a frequentare i salotti televisivi di ogni rete.