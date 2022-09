Una torta stellata

Dicono che… siano stati sinceramente colpiti dall’accoglienza ricevuta. Il presidente della Camera Roberto Fico e la ministra Fabiana Dadone sono stati i protagonisti della festa organizzata in loro onore, ieri, a Collegno da Sarah Disabato, capogruppo del M5s in Consiglio regionale. Una grande torta con raffigurate le loro facce, assieme a quella del senatore torinese Alberto Airola, per celebrare i parlamentari che hanno rispettato il vincolo dei due mandati. Tra gli assenti, deputati e militanti pentastellati di ieri e di oggi che pure a Collegno hanno la propria base elettorale. A partire dalla viceministra dell’Economia Laura Castelli, eterna rivale della Disabato, uscita dal Movimento assieme a Luigi Di Maio per aderire al centrosinistra. Una fuga compiuta proprio per paura di non essere più ricandidata, dicono le malelingue, che poi diventano biforcute quando assicurano che “tanto alla fine a casa ci tornerà comunque!”. Nessuna notizia anche dell'altra parlamentare collegnese, Celeste D'Arrando, lei rimasta grillina ma, a quanto dicono i suoi compagni di partito, scomparsa da tempo dai radar.