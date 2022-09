Fondazione Crt, bando Piccoli Comuni Cantieri per l'ambiente

È aperto fino al 28 ottobre, sul sito www.fondazionecrt.it, il bando "Piccoli Comuni - cantieri per l'ambiente e il territorio" della Fondazione Crt, che assegna fino a 20.000 euro per ciascun intervento di prevenzione e salvaguardia del suolo messo in campo da Comuni e Unioni di Comuni piemontesi e valdostani con meno di 3.000 abitanti. Da opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali - quali alluvioni, frane, smottamenti, incendi - al ripristino dell'alveo dei corsi d'acqua, dal consolidamento dei versanti dei fiumi, alla prevenzione degli incendi e tutela delle risorse idriche: il progetto della Fondazione Crt sostiene interventi "a misura" di Agenda 2030, decisivi per accrescere la resilienza al cambiamento climatico del Paese e per ridurre la spesa conseguente a stati emergenziali (per ogni euro speso in prevenzione del rischio se ne risparmiamo dai 5 ai 7 nella gestione ordinaria). "Piccoli Comuni - cantieri per l'ambiente e il territorio" ha permesso di realizzare fino a oggi 1.376 cantieri per il territorio e il riassetto idrogeologico, con uno stanziamento complessivo di Fondazione Crt pari a circa 14 milioni di euro.