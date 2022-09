SINDACO & SINDACATO

Altro tavolo del sindaco "falegname": concertazione "stabile" con i sindacati

Lo Russo sigla un accordo con Cgil Cisl e Uil per... stipulare successivi accordi sulle principali questioni che riguardano la città: bilancio, tasse, welfare, lavoro e trasporto pubblico. Si collegherà alla "cabina di regia" regionale attivata per Stellantis

Prove di concertazione tra sindaco e sindacato. È stato firmato oggi un protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali fra il Comune di Torino e i sindacati per “favorire un confronto stabile e strutturato, finalizzato alla stipula di successivi accordi” su tematiche centrali per la città: bilancio, tasse e tributi, politiche di welfare, servizi educativi, politiche per il lavoro, mobilità e trasporto pubblico locale. L’intesa, sottoscritta oggi da Stefano Lo Russo e dai segretari torinesi di Cgil, Cisl e Uil, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese, prevede l’istituzione di un Tavolo Permanente, l’ennesimo: tanto che Palazzo civico sembra trasformato in una falegnameria.

E così dopo il tavolo, anzi i tavoli sull’automotive con Stellantis in vista dell’incontro del prossimo 20 settembre con Carlos Tavares, la “tavolata” sindacale si raccorderà con la “cabina di regia” regionale (altro must della politica locale, questo più caro ad Alberto Cirio) “con l’obiettivo di creare una rete stabile di confronto e indirizzo per lo sviluppo di Torino, per creare e tutelare il lavoro di qualità sia all’interno dell’ente che in città, a partire dall’utilizzo delle risorse del Pnrr”. Il documento stabilisce anche di “individuare nella manifattura, vocazione che resta strategica per il territorio, nella conoscenza, nella formazione, nel turismo, nel commercio, nella cultura, nel terziario avanzato, nella valorizzazione delle aziende partecipate e nell’inclusione sociale, gli assi su cui declinare la progettazione, a partire dalle eccellenze presenti e dall'innovazione come guida dei processi di trasformazione ecologica e digitale”.