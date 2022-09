L'ape di Casolati

Dicono che… a vederla spostarsi a bordo della sua ape fiammante a qualcuno sia stato colto da un déjà vu. È infatti la stessa Marzia Casolati che sull’Ape ci salì nel 2000, quando però non era quella a motore che usa oggi, bensì il partito fondato da Domenico Comino dopo la rottura con Umberto Bossi. Acronimo di Autonomisti per l’Europa: così si chiamava la forza politica nata dalla scissione di un drappello di dirigenti e che, purtroppo per loro, visse il tempo di un batter d’ali. Così la senatrice Casolati tornò sui suoi passi, riprese la tessera della Lega e ora in ape ci gira solo durante la campagna elettorale per tornare in parlamento (e pure forse per ricordare i tempi andati).