Frediani stappa la buta

Dicono che… nonostante il deludente risultato di Unione popolare – il suo nuovo partito – la consigliera regionale un tempo grillina Francesca Frediani sia di ottimo umore. “Finalmente posso stappare quella bottiglia in fresco da troppo tempo” ha scritto sui social a poche ore dall’esito elettorale. Il riferimento è a quei “big” che “tornano a casa”, i suoi acerrimi nemici, cioè quelli che sono stati considerati a lungo i “governativi” del M5s, a suo giudizio responsabili di aver svenduto la battaglia No Tav quando avevano la possibilità di bloccare il supertreno. La prima, ovviamente, è Laura Castelli tra gli scissionisti che hanno abbandonato il M5s per Impegno Civico e rimasta fuori dal parlamento così come Luigi Di Maio.