Mattarella torna in Piemonte

Sergio Mattarella torna in Piemonte. Il Capo dello Stato sarà in visita nel pomeriggio del 7 ottobre ad Alba in occasione del Centenario della nascita di Beppe Fenoglio, nel Bicentenario della nascita del ministro Michele Coppino e nella giornata inaugurale della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

“Siamo felici ed emozionati perché questo per il nostro territorio è davvero un anno speciale e siamo onorati e grati al Presidente Mattarella per aver accolto l’invito a condividerlo con noi – affermano in una nota congiunta il governatore Alberto Cirio e il sindaco di Alba Carlo Bo –. Il Piemonte e città come Alba sono parte fondante della storia d’Italia. Condividere l’amore per la nostra Repubblica insieme al suo Presidente sarà una grande gioia per tutta la comunità”.

Il presidente della Repubblica tornerà poi in Piemonte pochi giorni dopo per un altro anniversario. Martedì 11 ottobre (ore 14,30) sarà a Palazzo Reale di Torino, nel Salone degli Svizzeri, per il convegno celebrativo dei 160 anni dall’istituzione della Corte dei conti, dal titolo “Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività nell’evoluzione delle sue funzioni”. I lavori, che dureranno due giorni, proseguiranno mercoledì 12 (ore 9,30) nella Reggia di Venaria Reale. Durante il convegno, che si aprirà con l’intervento di presentazione del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, verranno ripercorse le tappe storiche della Corte.