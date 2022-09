Processo Pasquaretta:Giordana, Appendino non sapeva dettagli

L'allora sindaca Chiara Appendino sapeva che il suo portavoce Luca Pasquaretta "aveva un ruolo nel Salone del Libro" ma non sapeva che il rapporto fosse regolato da un contratto di consulenza. Lo ha detto oggi l'ex capo di gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, intervenuto come testimone al processo in cui lo stesso Pasquaretta è chiamato in causa per peculato. Giordana ha fornito questa precisazione su richiesta del pm Gianfranco Colace e del giudice Paolo Gallo in merito a quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari. L'allora capo di gabinetto ha anche raccontato che quando seppe che Pasquaretta era interessato ad avere una consulenza con il Salone parlò con la sindaca: "Le feci presente che c'era un tema di inopportunità politica. Lei prese atto e non disse nulla. A Salone ormai concluso appresi che Pasquaretta aveva effettivamente svolto quella consulenza. Me ne meravigliai".