Pella figlio di Apollo

Dicono che… si stia muovendo sottotraccia, convinto di poter portare a casa il risultato. Pare infatti che il parlamentare biellese Roberto Pella (Forza Italia) stia brigando non poco per ottenere uno strapuntino nel prossimo esecutivo. Non è ancora chiaro se il futuro governo di Giorgia Meloni avrà il ministro dello Sport o solo un sottosegretario, di certo quello è l’ambito in cui sogna di piazziarsi. Dopotutto, come dice ai suoi confidenti, in questi anni da vicepresidente di Anci, proprio con delega allo sport, ha avuto la possibilità di tessere relazioni e capire meglio quel mondo fino a qualche tempo fa a lui sconosciuto. E ora è convinto sia arrivato il momento di mettere a frutto cotanto lavoro.