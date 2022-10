Associazione Marco Pannella Torino, Rovasio resta presidente

Sergio Rovasio è stato confermato presidente dell'Associazione Marco Pannella Torino, Daniele Robotti è stato confermato Tesoriere, e il nuovo coordinatore è Daniele Iglina, dopo che Mario Barbaro, membro della segreteria del Partito radicale, non si è ricandidato come coordinatore. I nuovi organi sono stati eletti nel corso dei lavori di ieri del quarto congresso dell'associazione, al Centro Mario Pannunzio. I lavori, aperti dal saluto del presidente della Regione, Alberto Cirio, e introdotti dal professor Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio, si sono svolti alla presenza di personalità di diverse organizzazioni e movimenti politici di Torino e del Piemonte ed esponenti dell'opposizione democratica iraniana, venezuelana, tibetana, e dei cittadini di Hong Kong. L'Associazione ha approvato la nuova mozione annuale "con l'impegno - viene spiegato in una nota - a continuare a dare priorità ai temi del Partito Radicale sui temi della riforma della giustizia, della difesa e promozione dei diritti umani e i diritti civili, e sui temi che da sempre caratterizzano l'impegno dei Radicali: antiproibizionismo, diritti dei carcerati, riforma complessivo del sistema penitenziario". Nella mozione congressuale "si ripropone anche l'impegno alla lotta alla fame nel mondo e dei temi transnazionali in particolare sul Tibet, sulla lotta alle dittature che violano costantemente i diritti umani dei propri popoli, Iran, Cina, Russia, Venezuela" aggiunge la nota.