Fondazione Crt, fondi per 175 ambulanze e mezzi per il 118

Sono 175 le nuove ambulanze e mezzi della Protezione Civile ora a disposizione del sistema di emergenza-urgenza in Piemonte e Valle d'Aosta. I veicoli sono stati acquistati dalle associazioni di primo soccorso sanitario del 118 e della Protezione civile con 6,2 milioni di euro di contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Davanti a più di 400 volontari radunati al Castello di Racconigi, il Presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, ha premiato le associazioni vincitrici nell'ultimo triennio dei bandi "Missione Soccorso" e "Mezzi per la Protezione civile" e gli enti che hanno ricevuto il contributo straordinario per la gestione dell'emergenza Covid. Il sostegno della Fondazione garantisce il ricambio delle ambulanze non più convenzionabili - circa un quinto del totale - che operano sul territorio 24 ore su 24. In vent'anni "Missione Soccorso" ha reso possibile l'acquisto di 584 ambulanze, per un investimento complessivo dell'Istituto superiore ai 29 milioni di euro. Infine 28 milioni di euro sono stati destinati dalla Fondazione, dal 2003 a oggi, alle attività della Protezione civile in Piemonte e Valle d'Aosta, per la costituzione e il mantenimento della Colonna mobile regionale, l'acquisto di 653 nuovi mezzi e la realizzazione di 1.357 interventi in difesa del suolo da alluvioni e frane nei Comuni con meno di 3.000 abitanti.