Ganelli mattutino

Dicono che… incurante dello “sconcerto” provocato in via XX Settembre, proseguano a tambur battente gli incontri di Andrea Ganelli con consiglieri e dirigenti della Fondazione Crt. Il notaio “di sistema”, consigliori del sindaco di Torino Stefano Lo Russo per la galassia del sottogoverno, in specie quello finanziario, è stato avvistato di prima mattina da Platti a parlottare amabilmente con Marco Casale, cfo dell’ente presieduto da Giovanni Quaglia. Un rendez-vous che non è sfuggito agli occhi vigili dei dirimpettai di corso Vittorio Emanuele, i cugini della Compagnia di San Paolo.