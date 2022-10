AMBIENTE & SALUTE

Smog: a Torino stop diesel Euro 5

Da domani a venerdì 28 ottobre le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1. Superato per tre giorni consecutivi il valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria

Scatta a Torino il livello arancione del semaforo anti smog, con il blocco dei diesel Euro 5. Da domani a venerdì 28 ottobre compreso, prossimo giorno di controllo, le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1, a fronte dei dati previsionali forniti da Arpa Piemonte che evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria per tre giorni consecutivi.

Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 verrà esteso alle giornate di sabato e domenica, negli stessi orari. Per i veicoli adibiti al trasporto merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni dalle 8 alle 19. Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In.